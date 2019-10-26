Александра Трусова: Обидно, что в короткую программу нельзя вставлять четверные Российская фигуристка идет третьей после короткой программы Skate Canada.

Российская фигуристка Александра Трусова после выступления в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada высказалась о том, что в короткую программу нельзя включать четверные прыжки.

«Конечно обидно, что в короткую программу нельзя вставлять четверные, – приводит Sport24.ru слова 15-летней Трусовой, – потому что, когда я на показательных катала короткую, у меня получалось там сделать четверной, и я очень хочу, чтобы можно было делать четверные в короткой программе».

Напомним, Трусова чисто исполнила все элементы – двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Ее прокат судьи оценили в 74,40 балла, что позволяет Трусовой занимать третье место.

Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).