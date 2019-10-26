Дмитрий Козловский: Довольны прокатом, но стараемся сохранять концентрацию на завтра Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Skate Canada.

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, оценил прокат короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне.

Бойкова и Козловский установили личный рекорд, получив от судей 76,45 балла, и занимают первое место.

«Мы рады, что первый день соревнований для нас закончился на такой приятной ноте, – приводит Sport24.ru слова 19-летнего фигуриста. – Довольны прокатом, но стараемся сохранять концентрацию на завтра, потому что завтра самый тяжелый и основной день соревнований – произвольная программа».

Произвольная программа у спортивных пар начнется в ночь на воскресенье в 2:55 (мск).