Андрей Лазукин: Было много неточностей, но в целом я доволен Российский фигурист идет шестым после короткой программы на Skate Canada.

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Российский фигурист Андрей Лазукин оценил свое выступление в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне.

«В целом впечатления от проката положительные, – приводит Sport24.ru слова 21-летнего фигуриста. – Да, было много неточностей – на прыжках, дорожке, вращениях, но в целом я доволен. Cмог собраться на прыжки. Старт сезона был тяжелым, а сейчас вроде получилось собраться».

Отметим, что Лазукин стал в Келоуне единственным представителем России в мужском одиночном катании. Он набрал 78,99 балла и идет шестым.

Произвольная программа у мужчин начнется в ночь на воскресенье в 4:32 (мск).