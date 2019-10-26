Серафима Саханович: На тренировках каскад не срывала, очень жаль Российская фигуристка занимает седьмое место после короткой программы на Skate Canada.

Загрузка...

Российская фигуристка Серафима Саханович оценила свое выступление в короткой программ на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне.

– Недовольна, конечно, – приводит Sport24.ru слова 19-летней Саханович. – Катала чисто на тренировках. Каскад тем более не срывала. Очень жаль.

– Что случилось на каскаде?

– Я не могу объяснить. Вывалила, неудобно приземлилась с первого прыжка. Из-за этого пошел в другой плоскости второй прыжок и уже не спасти было просто.

Отметим, что на каскаде тройной флип – тройной тулуп Саханович допустила степ-аут. Она получила от судей 62,63 балла и занимает шестое место.

Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).