Владимир Морозов: В воздухе меня «разорвало», и я не скрутился на третий оборот

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, высказался о прокате короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне.
«Я собой недоволен, – сказал 26-летний Морозов, слова которого приводит «Р-Спорт». – Евгения в большей степени все сделала и довольно хорошо, а что касается прыжка, то мне нечего добавить.
Меня, по ощущениям, просто «разорвало» в воздухе во время отрыва, и я не скрутился на третий оборот. А парные элементы мы сделали хорошо – и подкрутку, и выбросы, и вращения».
Напомним, Тарасова и Морозова занимают третье место, отставая на 2,88 балла от лидирующей другой российской пары – Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
Произвольная программа у спортивных пар начнется в ночь на воскресенье в 2:55 (мск).