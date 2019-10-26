Илья Авербух: Далеко не в первый раз Медведева спотыкается о двойной аксель Медведева занимает шестое место после короткой программы Skate Canada.

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Призер Олимпийских игр Илья Авербух высказался о выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне.

«Говорить особо нечего, вы все видели сами, – сказал Авербух во время эфира на «Первом канале». – Этот злосчастный двойный аксель, один из самых простых прыжков. Далеко не в первый раз Женя спотыкается о него.

Цена элемента очень высока. Ошибка, которая была дальше, – падение – следствие этого акселя. Можем говорить только слова поддержки Жене».

19-летняя Медведева упала на тройном лутце, получила от судей 62,89 балла и занимает шестое место.

Напомним, лидирует после короткой программы Рика Кихира из Японии, у которой 81,35 балла.

Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).