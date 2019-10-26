Сергей Шахрай: Трусова – прыгающая машина, в произвольной привезет конкуренткам по 30 баллов Российская фигуристка занимает третье место после Skate Canada.

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Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – о короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Келоуне (Канада).

«Саша Трусова откатала программу прекрасно, и я даже заметил позитивные вещи в артистизме, что очень радует, – сказал Шахрай в интервью «Советскому спорту». – Отставание ее от лидера семь баллов, но ничего страшного в этом нет.

Просто в короткую нельзя включать четверные прыжки, а это ее главное оружие. Уверен, что Саша с лихвой отыграет все в произвольной со своими четверными, она заявила их четыре. Не думаю, что она их завалит, Трусова прыгающая машина. Она привезет конкуренткам по 30 баллов».

Напомним, Трусова чисто исполнила все элементы – двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Ее прокат судьи оценили в 74,40 балла, что позволяет Трусовой занимать третье место.

Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).