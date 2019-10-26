Сергей Шахрай: У Медведевой и катание ужасное, и костюм Медведева занимает шестое место после короткой программы на Skate Canada.

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Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – о короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Келоуне (Канада).

«Медведева ужасно выступила и вышла в ужасном костюм, – сказал Шахрай в интервью «Советскому спорту». – Кто ей такой придумал?

Что касается катания, то Женя плохо выполнила каскад и двойной аксель. Это для нее один из самых сложных прыжков. Новый тренер пытался этот прыжок исправить. На тренировках вроде бы у нее получается, но на соревнованиях она постоянно допускает ошибки. С тройного лутца она упала, как начинающая, будто никогда его не прыгала.

Шансы на попадание в финал Гран-при теперь весьма призрачные. Видно было, что психологически Медведевой тяжело. Похоже, время Медведевой прошло, и она минула пик карьеры, и ожидания от смены тренера не помогла.

Но все же хотел бы поддержать Женю. Да, короткая ей не удалась, но будем надеяться на произвольную. Я видел ее прокаты перед Гран-при. Казалось, что все у Медведевой все будет неплохо в нынешнем сезоне, но первый старт показал – что есть проблемы».

19-летняя Медведева упала на тройном лутце, получила от судей 62,89 балла и занимает шестое место.

Напомним, лидирует после короткой программы Рика Кихира из Японии, у которой 81,35 балла.

Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).