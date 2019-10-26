Брайан Орсер: Медведева слишком хороша, чтобы допускать то, что произошло в короткой программе Медведева занимает шестое место после короткой программы на Skate Canada.

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер высказался о выступлении российской фигуристки в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне.

«Она тренировалась еще упорнее, чем когда-либо, – приводит «Р-Спорт» слова канадца. – Я видел, что она в самой лучшей форме, чем прежде.

Мы должны понять, что случилось, потому что она слишком хорошо готова, чтобы допускать то, что произошло (в короткой программе). Она слишком хороша».

Напомним, 19-летняя Медведева упала на тройном лутце, получила от судей 62,89 балла и занимает шестое место. После короткой программы Рика Кихира из Японии, у которой 81,35 балла.

Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).