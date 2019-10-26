Наталья Бестемьянова: Медведевой сложно держать мотивацию, не обладая четверными прыжками Двукратная чемпионка идет на шестом месте после короткой программы на Skate Canada.

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне.

«Не совсем ее день был, – приводит ТАСС слова Бестемьяновой. – Не могу сказать, почему это происходит.

Чаще всего это потеря мотивации, возможно, трудно ей, кругом все с акселями тройными, с четверными прыжками, очень сложно держать мотивацию, не обладая такими элементами».

Напомним, 19-летняя Медведева упала на тройном лутце, получила от судей 62,89 балла и занимает шестое место. После короткой программы Рика Кихира из Японии, у которой 81,35 балла.

Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).