Наталья Бестемьянова: Медведевой сложно держать мотивацию, не обладая четверными прыжками - Советский спорт
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26 октября 2019 12:22Фигурное катаниеЛипкин Антон

Наталья Бестемьянова: Медведевой сложно держать мотивацию, не обладая четверными прыжками

Двукратная чемпионка идет на шестом месте после короткой программы на Skate Canada.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне.

«Не совсем ее день был, – приводит ТАСС слова Бестемьяновой. – Не могу сказать, почему это происходит.

Чаще всего это потеря мотивации, возможно, трудно ей, кругом все с акселями тройными, с четверными прыжками, очень сложно держать мотивацию, не обладая такими элементами».

Напомним, 19-летняя Медведева упала на тройном лутце, получила от судей 62,89 балла и занимает шестое место. После короткой программы Рика Кихира из Японии, у которой 81,35 балла.

Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).

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