Сергей Шахрай: Нам повезло, что мы живем в одно время с гениальным Ханю

Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – о короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Келоуне (Канада).
«Юдзуру Ханю – божественное явление в фигурном катании, – сказал Шахрай в интервью «Советскому спорту». – Он дарит всем поклонникам нашего вида спорта прекрасные минуты своим катанием. Нам повезло, что мы живем в одно время с гениальным Ханю. Это бог на льду.
Его единственный конкурент в мире Нэтан Чен, особенно в произвольной программе. Это два гениальных фигуриста, только они могут конкурировать друг с другом».
Напомним, 24-летний японец получил от судей 109,60 балла и опережает американца Камдена Пулкинена (89,05) и канадца Нам Нгуена (84,08).
Произвольная программа у мужчин начнется в ночь на воскресенье в 4:32 (мск).
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