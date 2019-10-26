Татьяна Тарасова: Наверное, у Медведевой была стартовая лихорадка Российская фигуристка идет шестой после короткой программы на Skate Canada.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о неудачном выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне.

«Она тренировалась очень хорошо, – приводит ТАСС слова Тарасовой. – Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения».

Напомним, 19-летняя Медведева упала на тройном лутце, а также допустила степ-аут на двойном акселе. Она получила от судей 62,89 балла и занимает шестое место. После короткой программы лидирует Рика Кихира из Японии, у которой 81,35 балла.

Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).