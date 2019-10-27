Бойкова и Козловский одержали победу на Гран-при Канады, Тарасова и Морозов заняли третье место

Российские фигуристы получили за произвольную программу 140,26 балла и по сумме двух программ набрали 216,71 балла.
Второе место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс - Майкл Маринаро (208,49), третьими стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29).
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Skate Canada
Келоуна (Канада)
Пары
Итоговое положение
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 216,71
2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 208,49
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 202,29
4. Алекса Шимека-Книрим – Крис Книрим (США) – 199,57
5. Любовь Илюшечкина – Чарли Билодо (Канада) – 192,47
6. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 181,54
7. Фэйяо Тан – Юнчао Ян (Китай) – 170,57
8. 7. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 164Ю66
Произвольная программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 140,26
2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 132,99
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 128,72
4. Алекса Шимека-Книрим – Крис Книрим (США) – 128,29
5. Любовь Илюшечкина – Чарли Билодо (Канада) – 123,85
6. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 119,00
7. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 108,57
8. Фэйяо Тан – Юнчао Ян (Китай) – 108,22