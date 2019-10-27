Бойкова и Козловский одержали победу на Гран-при Канады, Тарасова и Морозов заняли третье место Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на турнире Skate Canada.

Загрузка... Российские фигуристы получили за произвольную программу 140,26 балла и по сумме двух программ набрали 216,71 балла. Второе место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс - Майкл Маринаро (208,49), третьими стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29). Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна (Канада)

Пары

Итоговое положение 1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 216,71

2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 208,49

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 202,29

4. Алекса Шимека-Книрим – Крис Книрим (США) – 199,57

5. Любовь Илюшечкина – Чарли Билодо (Канада) – 192,47

6. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 181,54

7. Фэйяо Тан – Юнчао Ян (Китай) – 170,57

8. 7. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 164Ю66 Произвольная программа 1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 140,26

2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 132,99

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 128,72

4. Алекса Шимека-Книрим – Крис Книрим (США) – 128,29

5. Любовь Илюшечкина – Чарли Билодо (Канада) – 123,85

6. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 119,00

7. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 108,57

8. Фэйяо Тан – Юнчао Ян (Китай) – 108,22