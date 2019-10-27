Александра Трусова: Просто люблю то, что я делаю

- Я счастлива, что победила, буду продолжать работать больше, когда вернусь домой. Часто случается, что я падаю с первого прыжка на тренировках. Все нормально, мне просто нужно продолжать работать.
Я люблю соревнования и жду их с волнением. Я просто люблю то, что я делаю, - цитирует Трусову ТАСС со ссылкой на телеканал Olympic Channel.
Напомним, что в минувшую субботу Трусова набрала 166,62 балла за произвольную программу, обновив собственный мировой рекорд. По сумме двух программ российская фигуристка получила 241,02 балла, что также является мировым рекордом.
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Как НХЛ сражается за будущего зрителя Любой процветающий бизнес да еще со столетней историей, как НХЛ, никогда не живет одним днем. 23.10.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 20:55 Бокс Усачев Владислав Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:22 Фигурное катание Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:30 Фигурное катание Тигай Лев Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:05 Бокс Усачев Владислав