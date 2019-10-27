Александра Трусова: Просто люблю то, что я делаю Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на турнире Skate Canada.

- Я счастлива, что победила, буду продолжать работать больше, когда вернусь домой. Часто случается, что я падаю с первого прыжка на тренировках. Все нормально, мне просто нужно продолжать работать.

Я люблю соревнования и жду их с волнением. Я просто люблю то, что я делаю, - цитирует Трусову ТАСС со ссылкой на телеканал Olympic Channel.

Напомним, что в минувшую субботу Трусова набрала 166,62 балла за произвольную программу, обновив собственный мировой рекорд. По сумме двух программ российская фигуристка получила 241,02 балла, что также является мировым рекордом.