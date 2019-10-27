Евгения Медведева: Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то потрясающее или необычное - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 октября 2019 07:23Фигурное катание

Евгения Медведева: Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то потрясающее или необычное

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде.

- Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то потрясающее или необычное для меня. Чистая произвольная программа - это нормально для меня. Вчера было необычно, а сегодня все было в порядке вещей.

Все знают, что произошло вчера. И мы все были расстроены, потому что мы проделали большую работу в последние недели. На раскатке я чувствовала уверенность, не было никакой нервозности, но что-то пошло не так, - цитирует Медведеву «РИА Новости».

Напомним, что Медведева, занимавшая шестое место после короткой программы, заняла итоговое пятое место, набрав в сумме 209,62 балла.

Выиграла соревнования российская фигуристка Александра Трусова (241,02). Второе место заняла японка Рика Кихира (230,33 балла), замкнула тройку лидеров представительница Южной Кореи Ю Ен (217,49).

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