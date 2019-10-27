Брайан Орсер: Горжусь тем, что Медведева не сдалась после короткой программы Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что гордится российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

- Я очень горжусь тем, что она не сдалась. Женя верила в себя, как и я в нее. Вместе мы будем работать над психологическим аспектом короткой программы. Ей нужно было через это пройти, - цитирует Орсера «РИА Новости».

Напомним, что Медведева, занимавшая шестое место после короткой программы, заняла итоговое пятое место, набрав в сумме 209,62 балла.

Выиграла соревнования российская фигуристка Александра Трусова (241,02). Второе место заняла японка Рика Кихира (230,33 балла), замкнула тройку лидеров представительница Южной Кореи Ю Ен (217,49).