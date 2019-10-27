Татьяна Тарасова – о выступлении Медведевой: Спасибо огромное Жене, поправила настроение всей стране Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Евгении Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada.

- Спасибо огромное Жене, что она поправила настроение не только себе, но поправила настроение всей нашей многомиллионной стране, людям, которые ее любят, которые за нее болеют, которые в нее верят, которые вместе с ней не хотят сдаваться. И мне тоже – я абсолютно счастлива, - цитирует Тарасову «РИА Новости».

Напомним, что Медведева, занимавшая шестое место после короткой программы, заняла итоговое пятое место, набрав в сумме 209,62 балла.

Выиграла соревнования российская фигуристка Александра Трусова (241,02). Второе место заняла японка Рика Кихира (230,33 балла), замкнула тройку лидеров представительница Южной Кореи Ю Ен (217,49).