Дмитрий Козловский: Это было отличное выступление, отличный день для нас Дмитрий Козловский, одержавший вместе с Александрой Бойковой победу в соревнованиях спортивных пар на турнире Skate Canada, заявил, что оставил все эмоции на арене.

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- Это было отличное выступление, отличный день для нас. Мы оставили все наши эмоции там, на арене, - цитирует Козловского ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Напомним, что Бойкова и Козловский на прошедшем этапе Гран-при в канадском Келоуне стали первыми в соревнованиях спортивных пар с общим результатом 216,71 балла.