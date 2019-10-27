Сергей Шахрай: Бойкова и Козловский - артистичное катание, прекрасные костюмы Наш обозреватель Сергей Шахрай – о втором этапе Гран-при по фигурному катанию в Келоуне (Канада).

- Бойкова и Козловский прекрасно выступили, без единой ошибки, откатались напористо. И музыка из кинофильма про Джеймса Бонда им очень подходит. Ребята заслуженно заняли первое место. Рад за них и за их тренера Тамару Николаевну Москвину. Возможно, им пока сложно будет конкурировать с чемпионами мира из Китая Венжинг Суи и Конг Хан, но на призовые места во всех соревнованиях они точно могут претендовать.

У пары прекрасные костюмы, они артистичны, катаются легко и непринужденно. С этой парой вместе с Тамарой Николаевной работают Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин, они помогают раскрыть потенциал ребят. По сравнению с прошлым сезоном прогресс очевиден.