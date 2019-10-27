Алексей Ягудин: Очередная планка сбита, фигурное катание уже никогда не будет прежним

- Очередная планка сбита, это точка невозврата, фигурное катание уже никогда не будет прежним. Мы можем говорить о красивых линиях, костюмах, цвете помады, но мы живем уже в другой реальности. Люди не успеют и глазом моргнуть, как большая часть фигуристов будет выполнять четверные прыжки и тройные аксели, - приводит слова Ягудина ТАСС.
Добавим, что на этапе Гран-при в Канаде 15-летняя россиянка Александра Трусова чисто исполнила три четверных прыжка из четырех заявленных. Ранее 15-летняя россиянка Анна Щербакова с двумя четверными лутцами выиграла первый взрослый этап Гран-при в карьере.
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