Пападакис и Сизерон победили в ритм танце на этапе Гран-при во Франции, Загорски и Гурейро – пятые Соревнования проходят в Гренобле (Франция).

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон показали лучший результат в ритм-танце на домашнем Гран-при по фигурному катанию, получив за свое выступление 88,69 балла. Таким образом, спортсмены обновили мировой рекорд, который они установили ранее (88,42).

Второе место заняли фигуристы из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а на третьей строчке расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Россияне Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняли пятую позицию.

Гренобль, Франция

Гран-при. 3-й этап

Internationaux de France

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,69 (мировой рекорд)

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 80,69

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 79,65

4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 76,09

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,05

6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 74,19

7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 68,61

8. Жюли Вагре – Пьер Суке (Франция) – 63,55

9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 61,48

10. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичус (Литва) – 58,10