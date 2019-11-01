Пападакис и Сизерон победили в ритм танце на этапе Гран-при во Франции, Загорски и Гурейро – пятые - Советский спорт
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01 ноября 2019 20:21Фигурное катаниеГичунцев Артур

Пападакис и Сизерон победили в ритм танце на этапе Гран-при во Франции, Загорски и Гурейро – пятые

Соревнования проходят в Гренобле (Франция).

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон показали лучший результат в ритм-танце на домашнем Гран-при по фигурному катанию, получив за свое выступление 88,69 балла. Таким образом, спортсмены обновили мировой рекорд, который они установили ранее (88,42).

Второе место заняли фигуристы из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а на третьей строчке расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Россияне Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняли пятую позицию.

Гренобль, Франция
Гран-при. 3-й этап
Internationaux de France
Танцы на льду
Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,69 (мировой рекорд)
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 80,69
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 79,65
4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 76,09
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,05
6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 74,19
7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 68,61
8. Жюли Вагре – Пьер Суке (Франция) – 63,55
9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 61,48
10. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичус (Литва) – 58,10

фиг

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