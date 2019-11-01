Загорски и Гурейро возьмут паузу в карьере после этапа в Гренобле Сегодня, 1 ноября они заняли 5-е место в ритм-танце.

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Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро решили взять паузу после этапа Гран-при во Франции из-за проблем со здоровьем партнерши.

«В целом откатались неплохо, но расстроила дурацкая ситуация – у меня отлетела пуговица от костюма. Но прокатали мы увереннее, чем в Америке (на этапе Гран-при Skate America)», – цитирует Гурейро «РИА Новости».

«В Америке был первый старт, там было чуть больше нервов, – добавила Загорски. – Колено действительно болит, у меня была травма. Колену нужен отдых, поэтому после этого турнира мы воздержимся от соревнований. Пока не загадываем, сможем ли выступить до чемпионата России».