Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при во Франции Соревнования проходят в Гренобле.

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали лучший результат в рамках короткой программы на этапе Гран-при во Франции по фигурному катанию.

Их соотечественники – Анастасия Мишина и Александр Галлямов расположились на второй позиции. Тройку лучших замкнул дуэт из США Хэвен Дэнни – Брендон Фрэйзер.

Произвольная программа пройдет в субботу.

Гренобль (Франция)

Гран-при. 3-й этап

Internationaux de France

Пары

Короткая программа

1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 76,59

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 73,77

3. Хэвен Дэнни – Брендон Фрэйзер (США) – 68,65

4. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 68,65

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 59,62

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 59,13

7. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 57,90

8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 57,30