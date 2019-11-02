Сергей Шахрай: Павлюченко и Ходыкин сильно прибавили в уверенности Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении российской пары Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин на этапе Гран-при в Гренобле.

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- Наши пары не отстают от девчонок. После короткой лидируют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Мы помним, что эта молодая пара прекрасно выступила на первом этапе. Теперь ребята продолжают подтверждать свой высокий уровень. Более того, они прибавили в уверенности в своем катании. Без сомнения, эту уверенность им придал успех на этапе в Лас-Вегасе. Их программа заиграла новыми красками, ребята получили за нее на 3,5 балла больше, чем на предыдущем этапе.