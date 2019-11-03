Россияне Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар Турнир проходит в Гренобле.

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Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на соревнованиях спортивных пар в рамках третьего этапа Гран-при Франции.

Сегодня, 3 ноября они получили за свое выступление 207,58 балла. Второе место – также за фигуристами из России. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин набрали 206,56 балла. Замкнула тройку лучших пара из США Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (199,40).

Гран-при Франции. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 133,81

2. Хэвен Денни – Брендон Фрейзер (США) – 130,75

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 129,97

4. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 129,66

5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 123,96

6. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 108,25

7. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 103,96

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 98,30

Общие итоги

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 207,57

2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 206,56

3. Хэвен Денни – Брендон Фрейзер (США) – 199,40

4. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 195,78

5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 181,26

6. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 166,15

7. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 163,09

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 157,92