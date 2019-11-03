Россияне Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на соревнованиях спортивных пар в рамках третьего этапа Гран-при Франции.
Сегодня, 3 ноября они получили за свое выступление 207,58 балла. Второе место – также за фигуристами из России. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин набрали 206,56 балла. Замкнула тройку лучших пара из США Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (199,40).
Гран-при Франции. Произвольная программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 133,81
2. Хэвен Денни – Брендон Фрейзер (США) – 130,75
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 129,97
4. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 129,66
5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 123,96
6. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 108,25
7. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 103,96
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 98,30
Общие итоги
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 207,57
2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 206,56
3. Хэвен Денни – Брендон Фрейзер (США) – 199,40
4. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 195,78
5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 181,26
6. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 166,15
7. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 163,09
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 157,92