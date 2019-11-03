Сергей Шахрай: Косторная сочетает прекрасную технику с настоящей женственностью Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении Алены Косторной на этапе Гран-при в Гренобле.

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В произвольной программе Косторной удалось все: все элементы были выполнены чисто, с блеском, виртуозно и легко, включая такие сложные, как два тройных акселя. Причем Алена их исполнила и в каскаде, и отдельно. И самое главное, ей удается делать то, за что сейчас многие критикуют спортсменок из группы Этери Тутберидзе. Косторная сочетает прекрасную технику, включая сложнейшие прыжки и элементы, с настоящей женственностью. Поэтому не правы те, кто утверждает, что юные фигуристки в таком возрасте способны только прыгать, а вот красиво кататься им не дано.