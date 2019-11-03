Сергей Шахрай: У Самарина музыка шла фоном, а он только охотился за прыжками

- Самарин хотя и занял второе место, но то, как он откатал свою произвольную программу, не доставило радости. Его произвольная оставила странное впечатление. Она состояла в основном из разгонов на прыжки. И еще для меня было странно, что в одной части катка Самарин прыгает четверной лутц – тройной тулуп, что является очень сложным элементом. Затем разбегается в другую сторону и падет безо всяких шансов на выезд с тройного флипа. Опять разгоняется, делает четверной тулуп, а затем тут же допускает непростительную ошибку в не очень сложном элементе – тройном лутце.
Повторю, произвольная программа Самарина оставила странное впечатление: музыка шла фоном, а фигурист просто под этот фон охотился за прыжками. По сравнению с короткой программой, произвольная выглядела весьма бледно.
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Русская дуэль на Манхэттене: Кучеров распечатывает Георгиева, но капитулирует в итоге Василевский После разгрома «Рейнджеров» пару дней назад бостонскими «Медведями», многие поспешили поставить на команде Панарина крест. 30.10.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:24 Фигурное катание Волохов Юрий Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 21:00 Бокс Усачев Владислав Доменико Тедеско: Если Хенрик Ларссон изъявит желание поиграть за «Спартак», мы будем только рады Его сын оформил дубль в ворота «Ростова». 01.11.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар