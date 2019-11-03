Сергей Шахрай: У Самарина музыка шла фоном, а он только охотился за прыжками Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении Александра Самарина на этапе Гран-при в Гренобле.

- Самарин хотя и занял второе место, но то, как он откатал свою произвольную программу, не доставило радости. Его произвольная оставила странное впечатление. Она состояла в основном из разгонов на прыжки. И еще для меня было странно, что в одной части катка Самарин прыгает четверной лутц – тройной тулуп, что является очень сложным элементом. Затем разбегается в другую сторону и падет безо всяких шансов на выезд с тройного флипа. Опять разгоняется, делает четверной тулуп, а затем тут же допускает непростительную ошибку в не очень сложном элементе – тройном лутце.

Повторю, произвольная программа Самарина оставила странное впечатление: музыка шла фоном, а фигурист просто под этот фон охотился за прыжками. По сравнению с короткой программой, произвольная выглядела весьма бледно.