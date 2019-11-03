Сергей Шахрай: У Пападакис и Сизерона один и тот же стиль, хотелось бы разнообразия Наш обозреватель Сергей Шахрай – о стиле Габриэллы Пападакис/Гийома Сизерона.

- Как и ожидалось, французская пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон одержала победу на родном льду.Тут все было предсказуемо. Они большие мастера, нельзя не восхищаться их мастерством. Но у меня есть ремарка по их поводу. Они на протяжении многих лет используют один и тот же стиль: медленное, тягучее катание - красиво, грациозно, плавно. Однако это мы видим в исполнении Габриэлла и Гийома из года год. Хотелось бы какого-то разнообразия.