Медведева поставила показательный номер на песню Айлиш (видео) Российская фигуристка Евгения Медведева представила фрагмент нового показательного номера.

Видео эпизода поставленного на песню американской певицы Билли Айлиш «I dont wanna be you anymore» фигуристка выложила в своем Instagram.

Напомним, что ранее еще одна российская фигуристка Алина Загитова представила показательный танец на композицию Айлиш «Bad guy».