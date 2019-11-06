Александр Жулин: Заявленный прыжковый контент у Загитовой послабее, чем у Трусовой и Косторной - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 ноября 2019 15:46Фигурное катание

Александр Жулин: Заявленный прыжковый контент у Загитовой послабее, чем у Трусовой и Косторной

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

- Шансы-то были, но заявленный прыжковый контент у нее послабее, чем у Трусовой, Щербаковой, Косторной. Этим она в свое время побила Евгению Медведеву. Я заметил, что в ее прыжках появилась некая тяжесть, они становятся очень близки к недокрученным, - приводит слова Жулина RT.

Напомним, что Загитова, набрав в сумме 216,06 балла, заняла второе место на этапе Гран-при во французском Гренобле. Победительницей стала россиянка Алена Косторная (236,00).Третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Жулин: Заявленный прыжковый контент у Загитовой послабее, чем у Трусовой и Косторной Александр Жулин: Косторная для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании Медведева поставила показательный номер на песню Айлиш (видео)
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA
Влашич, Ионов или Первушин: кто стал главным героем 15-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 15-го тура РПЛ. 05.11.2019 14:30 Футбол Безъязычный Алексей
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Непотопляемый Вилков. Судейская экспертиза 15-го тура от Владимира Левитина Пока глава судейского департамента РФС Александр Егоров оправдывает работу арбитров, независимый эксперт «Советского спорта» анализирует их работу в 15-м туре РПЛ. 06.11.2019 08:00 Футбол Левитин Владимир
Алексей Игонин: «Зенит» в РПЛ и Лиге чемпионов – две разные команды Бывший капитан питерского клуба, который после окончания карьеры занялся политикой, поделился мнением о поражении «Зенита» от «Лейпцига». 06.11.2019 14:41 Футбол Августин Александр
Безнадежный аутсайдер НХЛ накидал авоську шайб Георгиеву Панарин забил классный гол, но без Зибанежада одному Артемию плюшевых «Рейнджеров» со дна таблицы не вытащить. 05.11.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
16:25 Футбол Джан-Пьеро Гасперини: Пока жалеем только о поражении от «Шахтера» в Милане
15:46 Фигурное катание Александр Жулин: Заявленный прыжковый контент у Загитовой послабее, чем у Трусовой и Косторной
15:21 Футбол Борис Игнатьев: Важно, чтобы у «Локомотива» хватило кондиций
15:00 Футбол Микаэль Брага: «Зенит» дома должен гнуть свою линию, а не бояться гостей
14:47 Фигурное катание Александр Жулин: Косторная для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании
14:31 Футбол Кристоффер Олссон: Нам было неприятно и стыдно за некоторые игры «Краснодара» в этом сезоне
14:16 Футбол «Спартак» поздравил Шюррле с днем рождения
13:45 ММА Валерий Мясников: Настраиваю себя на то, что я побеждаю и надеваю на себя чемпионский пояс ACA
13:34 Футбол Руди Гарсия: Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там
13:00 Футбол Неймар вернулся к тренировкам после травмы (видео)
12:42 Футбол Зинедин Зидан: Если бы не был уверен, что «Реал» способен провести достойный матч, ушел бы
12:31 Футбол Петер Бос: Цель «Байера» - еврокубки после зимней паузы
12:14 Футбол Диего Симеоне: Согласно статистике, «Байер» владеет мячом чаще всех в бундеслиге
11:49 Футбол Хосеп Гвардиола: Если выиграем у «Аталанты» и решим задачу выхода в плей-офф, это будет прекрасно
11:35 Футбол Томас Тухель: Насколько я знаю, пока еще никому не удавалось выиграть Лигу чемпионов в ноябре
11:29 Футбол «Футбол стал большой политикой». Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array