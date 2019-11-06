Александр Жулин: Заявленный прыжковый контент у Загитовой послабее, чем у Трусовой и Косторной Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

- Шансы-то были, но заявленный прыжковый контент у нее послабее, чем у Трусовой, Щербаковой, Косторной. Этим она в свое время побила Евгению Медведеву. Я заметил, что в ее прыжках появилась некая тяжесть, они становятся очень близки к недокрученным, - приводит слова Жулина RT.

Напомним, что Загитова, набрав в сумме 216,06 балла, заняла второе место на этапе Гран-при во французском Гренобле. Победительницей стала россиянка Алена Косторная (236,00).Третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).