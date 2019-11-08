Татьяна Тарасова: Синицина и Тарасова растворяются в музыке Российская пара обновила личный рекорд в ритм-танце.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления российской пары Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце четвертого этапа Гран-при Cup of China в Чунцине.

«Браво! У них есть такая свобода при исполнении этого технического танца, – сказала Тарасова в эфире «Первого канала». – Как они растворяются в музыке, как они передают образ двух влюбленных людей, которые попали под теплый и ласковый дождь.

И такой сумасшедший темп. Они живут в этой музыке, открыты небу, солнцу, открыты любви».

Напомним, Синицина и Кацалапов, выступавшие под песню из фильма «Поющие под дождем», получили от судей 85,39 балла, что стало их личным рекордом в ритм-танце.