Туктамышева объяснила падение на тройном акселе Российская фигуристка Елизавета Туктамышева – о причинах падения на тройном акселе в короткой программе на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).

- Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать. Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки, - цитирует Туктамышеву ТАСС.

Напомним, что за свой прокат фигуристка получила 65,57 балла и занимает четвертое место. Лидирует после короткой программы 15-летняя Анна Щербакова, получившая от судей 73,51 балла 73,51 балла. Второе место занимает Сатоко Мияхара из Японии (68,91), третье – Эмблер Гленн из США (67,69).