Елена Радионова: Судьи стали более строже судить, потому что таковы правила - Советский спорт
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10 ноября 2019 17:30Фигурное катаниеТекенов Агзам

Елена Радионова: Судьи стали более строже судить, потому что таковы правила

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова поделилась впечатлением от выступления российских фигуристок на этапе Гран-при Cup Of China.

Напомним, Анна Щербакова выиграла золото, Елизавета Туктамышева завоевала бронзу, Софья Самодурова заняла пятое место.

«Все наши девчонки в произвольной программе проявили себя как настоящие бойцы. Они терпели, старались, боролись до последнего, так что ими хочется только восхищаться.

Не знаю, почему Лиза Туктамышева решила вернуться к прошлогодней произвольной. Произволка этого года тоже была очень хорошей. Ей вообще идут такие заводные образы, она может поднять зал. Обе произволки хорошие, но, может быть, прошлогодняя лучше накатана и Лизе так психологически проще.

Судьи стали более строже судить, потому что таковы правила. Уже нет формулировки в пользу спортсменов, поэтому судьи просматривают более тщательно все моменты. Они могут посмотреть прыжки со всех сторон, так что им виднее», – приводит слова Радионовой Sport24.

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