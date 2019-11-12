Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила шансы Елизаветы Туктамышевой попасть в финал Гран-при.

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– Единственное, что не идет в расчет, – необыкновенная харизма Туктамышевой. Такой оценки, к сожалению, в фигурном катании нет. Есть спортсмены, которые все чисто выполняют, но смотреть на них скучно. А Елизавета так заводит зал, что хочется вместе с ней танцевать. Это минус судейской системы, о котором я говорю очень давно, но пока меня никто не услышал.

Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть, но стоит понимать, что для этого Мияхара на этапе Гран-при в Москве должна подняться не выше четвертой строчки. Но дело в том, что там будет некому проигрывать. Поэтому будем надеяться на наших фигуристок, на то, что Станислава Константинова привела себя в хорошую форму и сможет нас удивить, – передает слова Бестемьяновой RT.

Напомним, что по сумме двух программ Туктамышева получила от судей 209,10 балла и заняла итоговое третье место на этапе Гран-при Cup of China. Победительницей этапа стала россиянка Анна Щербакова, по сумме двух оценок набравшая 226,04 балла. Второй стала Сатоко Мияхара из Японии.