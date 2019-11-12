Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 ноября 2019 12:47Фигурное катание

Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила шансы Елизаветы Туктамышевой попасть в финал Гран-при.

– Единственное, что не идет в расчет, необыкновенная харизма Туктамышевой. Такой оценки, к сожалению, в фигурном катании нет. Есть спортсмены, которые все чисто выполняют, но смотреть на них скучно. А Елизавета так заводит зал, что хочется вместе с ней танцевать. Это минус судейской системы, о котором я говорю очень давно, но пока меня никто не услышал.

Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть, но стоит понимать, что для этого Мияхара на этапе Гран-при в Москве должна подняться не выше четвертой строчки. Но дело в том, что там будет некому проигрывать. Поэтому будем надеяться на наших фигуристок, на то, что Станислава Константинова привела себя в хорошую форму и сможет нас удивить, передает слова Бестемьяновой RT.

Напомним, что по сумме двух программ Туктамышева получила от судей 209,10 балла и заняла итоговое третье место на этапе Гран-при Cup of China. Победительницей этапа стала россиянка Анна Щербакова, по сумме двух оценок набравшая 226,04 балла. Второй стала Сатоко Мияхара из Японии.

Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Вице-президент UFC – о бое Нурмагомедова в России: Это возможно Брат Нурмагомедова: Никаких оправданий, я проиграл бой по своей вине Отец Хабиба – о турнире UFC в Москве: Вечер был точно не российским
Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева – пока четвертая. 08.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Евгений Ловчев: Товарищи судьи, вам уже VAR дали. Научитесь хоть чему-нибудь Обозреватель «Советского спорта» радуется выздоровлению Дзагоева, соглашается с Гончаренко, восхищается Жирковым, не верит в триумфальное возвращение в «Спартак» Мелкадзе и видит Зелимхана Бакаева на фланге полузащиты. Итоги 16-го тура РПЛ. 11.11.2019 17:00 Футбол
Обнулились. Сборная России всухую проиграла чехам на Кубке Карьяла Матч с чехами нашей команде решительно не удался. Не работало большинство, да и сами часто посещали штрафной бокс. Не помог и вратарь-новичок Александр Самонов. Итог – 0:3. 10.11.2019 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Черчесов, Яшин, Дзюба и другие. Анонс свежего «ССФ» Очередной номер самого читаемого спортивного журнала страны «Советский спорт – Футбол» вышел в свет. 11.11.2019 14:30 Футбол
Дамир Жафяров: За Билана меня еще не принимали! Форвард сборной России и нижегородского «Торпедо» – о хоккее, лошадях и секрете побед в непростых матчах. 10.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена
Новости
13:01 Футбол Агент Петреску: Дан говорил, что хотел бы вернуться в Россию, выиграть тут трофей
12:47 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть
12:32 Футбол Валерий Газзаев: Если Акинфеев решит вернуться в сборную, буду только рад
12:15 Футбол Дмитрий Сычев: Приятно, что люди перестали гнобить наш футбол и стали поддерживать сборную
12:03 Футбол Дмитрий Сычев: Видно, что звездная болезнь Бакаеву не грозит
11:54 Футбол Рахим Стерлинг – о конфликте с Гомесом: Готов признать, что эмоции меня захлестнули
11:42 Футбол Нобель Арустамян: Наиболее реальный кандидат на замену Точилину – Петреску
11:27 Футбол Жоау Мариу пропустит игры сборной против Литвы и Люксембурга
11:15 Лыжный спорт Елена Вяльбе: В сборной есть люди, которые поборются за общий зачет Кубка мира
11:00 Хоккей Тодд Рирден: Сегодня «Вашингтону» повезло набрать одно очко
10:42 Футбол Войцех Щесны: Думаю, что для чемпиона нормально разозлиться, когда он покидает поле
10:29 Футбол Андрей Червиченко: В этом состоянии шестое место – потолок для «Спартака»
10:14 Хоккей Джаред Макканн: Кросби невозможно заменить
09:54 Футбол Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную
09:41 Хоккей Кросби не сыграет в матче с «Рейнджерс»
09:27 Хоккей «Даллас» выведет из обращения номер Зубова
09:15 Хоккей Валерий Брагин: Сборной России нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве
08:57 Хоккей Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ
08:40 Хоккей Две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву»
08:25 Хоккей Две шайбы Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array