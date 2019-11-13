Сыну Плющенко угрожают расправой Неизвестная женщина оставляла сообщения в соцсетях шестилетнего мальчика.

Сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской Александру угрожают в социальных сетях убийством.

Родители шестилетнего мальчика уже обратились с заявлением в столичную прокуратуру.

Неизвестная женщина долгое время писала ребенку проклятия и угрожала расправой.

«Да, есть такая история», – подтвердил Плющенко эту информацию телеканалу «РЕН ТВ», отметив, что сыну угрожали на протяжении длительного времени.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Плющенко и Рудковская также обратились за помощью к адвокату.