Евгения Тарасова: Думаю, прогресс, который мы показываем, видно и зрителям, и судьям

- На самом деле мы приехали заранее для акклиматизации и чувствуем себя прекрасно. Возвращение на родной лед всегда приятно, так что все в порядке. Думаю, прогресс, который мы показываем, видно и зрителям, и судьям, мы стараемся, - цитирует Тарасову ТАСС.
Напомним, что Тарасова и Владимир, получив от судей 76,81 балла, занимают второе место после короткой программы. Лидирует в соревнованиях другая российская пара - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие за прокат 80,14 балла. Замыкает тройку лучших Ксения Столбова и Андрей Новоселов (68,74).
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