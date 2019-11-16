Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Москве - Советский спорт
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16 ноября 2019 21:20Фигурное катание

Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили от судей 229,48 балла и выиграли соревнования спортивных пар на московском этапе Гран-при.

Второе место заняла еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (216,77). Тройку лучших замкнули Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт (186,16) из Германии.

Ранее в субботу в соревнованиях танцевальных дуэтов победу праздновали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие от судей по сумме двух программ 212,15 балла. В соревнованиях мужчин лучшим стал россиянин Александр Самарин, набравший в итоге 264,45 балла. Первой в соревнованиях женщин стала российская фигуристка Александра Трусова (234,47).

Добавим, что заключительный этап Гран-при пройдет в Японии с 22 по 24 ноября.

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