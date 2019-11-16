Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Москве

Второе место заняла еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (216,77). Тройку лучших замкнули Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт (186,16) из Германии.
Ранее в субботу в соревнованиях танцевальных дуэтов победу праздновали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие от судей по сумме двух программ 212,15 балла. В соревнованиях мужчин лучшим стал россиянин Александр Самарин, набравший в итоге 264,45 балла. Первой в соревнованиях женщин стала российская фигуристка Александра Трусова (234,47).
Добавим, что заключительный этап Гран-при пройдет в Японии с 22 по 24 ноября.
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