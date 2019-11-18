Медведева – о своей беременности: Кто же отец? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 ноября 2019 23:20Фигурное катаниеГичунцев Артур

Медведева – о своей беременности: Кто же отец?

Ранее об этом сообщали СМИ.

Россиянка Евгения Медведева не оставила без внимания слухи о своей беременности.

19-летняя уроженка Москвы выложила фрагмент материала, в котором готовится об этом, подписав его так: «Кто же отец?». При этом спортсменка сопроводила свою речь смеющимся смайликом.

На домашнем этапе Гран-при Медведева выиграла серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице Александре Трусовой.

Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Отец Хабиба: Фергюсон – главный претендент Федор Емельяненко: У Макгрегора нет ничего святого Бывший боец UFC угодил в нокаут после удара «раскат грома» (видео)
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Мария Бутырская: В субботу Медведева была той фигуристкой, к которой мы привыкли Алексей Урманов: Самарин еще не раз выиграет золото в случае безошибочного катания Екатерина Рябова: Задачи бороться за медали на Гран-при в Москве не было
Сергей Шахрай: Радует, что к Медведевой возвращается прежняя уверенность Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении наших фигуристов на этапе Гран-при в Москве. 17.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Денисенко, Хованов, Романов, Мифтахов… С таким составом Брагин фаворит МЧМ Несмотря на поражение в Суперсерии-2019, мы с оптимизмом смотрим в будущее – наша «молодежка» поедет в Чехию на молодежный чемпионат мира одним из главных претендентов на золотые медали. 18.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Круче Свечникова только Ковальчук. Топ-5 российских юниоров в ХХI веке Александр Овечкин и Евгений Малкин так давно играют за океаном, что навскидку кажется – именно они должны возглавлять этот рейтинг. 18.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
23:20 Фигурное катание Медведева – о своей беременности: Кто же отец?
22:51 Теннис Хачанов обыграл Чорича и принес вторую победу сборной России
22:36 Футбол Тренер сборной Сан-Марино: За Дзюбой отдельно следить не будем
22:24 ММА Отец Хабиба: Фергюсон – главный претендент
22:19 Хоккей Кирилл Капризов: Даже не помню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд
21:59 Хоккей «Авангард» дома победил «Салават Юлаев»
21:50 Футбол «Реал» подтвердил травму Хамеса
21:48 Хоккей «Северсталь» в Москве переиграла ЦСКА, прервав серию из 10 поражений
21:26 Хоккей Московское «Динамо» на выезде победило «Нефтехимик»
21:22 Футбол Евгений Коноплянка: Тедеско – хороший специалист. Он мне импонировал как тренер
20:51 Футбол СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей
20:28 Олимпиада WADA рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря
20:09 Теннис Рублев одержал победу на старте Кубка Дэвиса
19:50 Баскетбол Кириленко номинирован на попадание в команду десятилетия Евролиги
19:35 Теннис Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса
19:16 Теннис Андрей Ольховский – о Кубке Дэвиса: Без Медведева сборной России будет тяжело
18:47 ММА Федор Емельяненко: У Макгрегора нет ничего святого
18:31 Футбол Максим Боков: Матч с Сан-Марино может получиться тяжелым из-за поражения бельгийцам
16:32 Футбол Президент «Ростова»: Будет обидно, если получим право сыграть в еврокубках, но не получим лицензию
16:27 Футбол Арташес Арутюнянц: Получаю много писем о том, что мы должны покинуть «Ростов»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array