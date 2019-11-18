Медведева – о своей беременности: Кто же отец? Ранее об этом сообщали СМИ.

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Россиянка Евгения Медведева не оставила без внимания слухи о своей беременности.

19-летняя уроженка Москвы выложила фрагмент материала, в котором готовится об этом, подписав его так: «Кто же отец?». При этом спортсменка сопроводила свою речь смеющимся смайликом.

На домашнем этапе Гран-при Медведева выиграла серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице Александре Трусовой.