Евгения Медведева: Получаю удовольствие от катания и чувствую, что зрители отвечают тем же - Советский спорт
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20 ноября 2019 15:31Фигурное катаниеКорегин Владислав

Евгения Медведева: Получаю удовольствие от катания и чувствую, что зрители отвечают тем же

Вчера российской фигуристке исполнилось 20 лет.

Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 года, а также серебряная призерка Олимпиады-2018 в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева в день своего 20-летия стала гостьей телевизионной передачи «Доброе утро» на «Первом канале».

Отвечая на вопросы ведущего о том, в чем секрет ее успеха, Евгения отметила, что «сейчас я не просто выхожу рвать, делать все элементы чисто, но при этом еще получаю удовольствие и чувствую, что зрители отвечают тем же».

Помимо этого были затронуты такие темы, как падения на льду во время выступлений, чем пожертвовала фигуристка ради того, чтобы стать знаменитой и дальнейшие планы на будущее.

Отметим, что в 2019 году Медведева стала победительницей Shanghai Trophy, а также дважды занимала второе место на этапе гран-при Rostelecom Cup и Autumn Classic International.

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