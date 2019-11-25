Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, почему российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогла пробиться в финал Гран-при.

«Очень жаль, что им не удалось. Но, с другой стороны, это говорит о честности отбора. У них не было старта в этом сезоне, на котором бы Женя и Володя что-то не сорвали. Это были такие звоночки, которые теперь превратились в удары в набат. Нужно делать элементы. Все остальное – красоту, стиль, прочие компоненты парного катания – они имеют на высоком, потрясающем уровне. В руках тренера Марины Зуевой они стали еще лучше», – сказала Бестемьянова в интервью RT.

В текущем сезоне пара Тарасова/Морозов заняла седьмое место в общем зачете и не попала в финал Гран-при.

Тарасова и Морозов – вице-чемпионы мира. В финале Гран-при прошлого сезона они заняли 3-е место. Российская пара неизменно попадала в финал Гран-при с сезона-2015/16, где они завоевали золотые медали.