Авербух выступил в защиту Ягудина Чемпион мира в танцах на льду отреагировал на петицию с требованием отстранить Ягудина от работы комментатором.

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Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, известный хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказал свое мнение по поводу петиции болельщиков с требованием отстранить Алексея Ягудина, из-за оскорблений в адрес некоторых спортсменов.

«Абсолютная чушь, – заявил Авербух в интервью корреспонденту сайта «Чемпионат.com». – Алексей – прекрасный комментатор. У него сложился отличный тандем с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Это сотрясание воздуха не имеет под собой никакого основания и раздувается определенными людьми. Зачем им это? Ну, возможно, им просто скучно. Нужно же напомнить о себе любимых».

Петицию против Ягудина на сайте change.org поддержали более тысячи человек. Олимпийский чемпион комментирует на «Первом канале» выступления мужчин и женщин в одиночном катании.