Гуменник разочарован своим падением во время исполнения тройного акселя - Советский спорт
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05 декабря 2019 19:07Фигурное катаниеКорегин Владислав

Гуменник разочарован своим падением во время исполнения тройного акселя

Он отметил, что планирует прыгать четверные во время своей произвольной программы.

Российский фигурист Петр Гуменник оценил свое выступление после короткой программы на юниорском Гран-при в Турине. Отметим, что он занял четвертое место, набрав 72,16 балла.

– Обидно за аксель, конечно, если убрать этот элемент, то в целом получилось все хорошо. Если бы я сделал его, это был бы один из лучших прокатов. Тамара Николаевна Москвина сказала, что я не настроился на первый прыжок, но в целом она была довольна. Все будет решаться в произвольной, потому что разрыв не очень большой, там я планирую прыгать четверные лутц и сальхов, – цитирует Гуменника ТАСС.

Напомним, что после короткой программы первые два места занимают россияне – Андрей Мозалев (1) и Даниил Самсонов (2). Третий – японец Шун Сато.

Произвольная программа пройдет в эту субботу.

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