Американка Лю лидирует в короткой программе, Усачева – на 2-й позиции Соревнования проходят в Турине (Италия).

Загрузка... Американская фигуристка Алиса Лю показала лучший результат в рамках короткой программы в финале Гран-при среди юниоров. За свое выступление спортсменка из США получила 71,19 балла. Второй стала россиянка Дарья Усачева (70,15), а замкнула тройку лучших ее соотечественница Ксения Синицына (69,40). Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия) Юниоры. Девушки. Короткая программа 1. Алиса Лю (США) – 71,19 балла 2. Дарья Усачева (Россия) – 70,15 3. Ксения Синицына (Россия) – 69,40 4. Камила Валиева (Россия) – 69,02 5. Виктория Васильева (Россия) – 68,07 6. Хэ Ин Ли (Корея) – 65,39