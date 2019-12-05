Американка Лю лидирует в короткой программе, Усачева – на 2-й позиции

Американская фигуристка Алиса Лю показала лучший результат в рамках короткой программы в финале Гран-при среди юниоров.
За свое выступление спортсменка из США получила 71,19 балла. Второй стала россиянка Дарья Усачева (70,15), а замкнула тройку лучших ее соотечественница Ксения Синицына (69,40).
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия)
Юниоры. Девушки. Короткая программа
1. Алиса Лю (США) – 71,19 балла
2. Дарья Усачева (Россия) – 70,15
3. Ксения Синицына (Россия) – 69,40
4. Камила Валиева (Россия) – 69,02
5. Виктория Васильева (Россия) – 68,07
6. Хэ Ин Ли (Корея) – 65,39