Китайский дуэт лидирует после короткой программы, Бойкова и Козловский – на 2-м месте Соревнования проходят в итальянском Турине.

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Сегодня, 5 декабря состоялась короткая программа спортивных пар в рамках Гран-при по фигурному.

На данный момент первое место занимают китайские спортсмены Вэньцзин Суй и Цун Хань. Они получили от судей 77,50 баллов. На втором месте расположились россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,65 баллов).

Замкнули тройку лучших еще одни спортсмены из РФ – Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (75,16). Четвертая строчка у их соотечественников Анастасия Мишина – Александр Галлямов (71,48).

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Спортивные пары. Короткая программа

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 77,50

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,65

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 75,16

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 71,48

5. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 69,67

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 67,08.