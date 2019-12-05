Китайский дуэт лидирует после короткой программы, Бойкова и Козловский – на 2-м месте

Сегодня, 5 декабря состоялась короткая программа спортивных пар в рамках Гран-при по фигурному.
На данный момент первое место занимают китайские спортсмены Вэньцзин Суй и Цун Хань. Они получили от судей 77,50 баллов. На втором месте расположились россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,65 баллов).
Замкнули тройку лучших еще одни спортсмены из РФ – Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (75,16). Четвертая строчка у их соотечественников Анастасия Мишина – Александр Галлямов (71,48).
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Спортивные пары. Короткая программа
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 77,50
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,65
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 75,16
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 71,48
5. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 69,67
6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 67,08.