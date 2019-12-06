Пападакис и Сизерон лидируют после ритм-танца в финале Гран-при, Синицина и Кацалапов – четвертые По итогам короткой программы французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон получила от судей 83,83 балла.

Загрузка... На втором месте расположили Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (82,72) из США. Замкнули тройку лучших американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (81,67). Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов с результатом 81,51 балла занимают четвертое место. Еще одна российская пара Александра Степанова и Иван Букин (81,14 балла) занимает пятое место. Добавим, что произвольный танец пары представят в субботу.