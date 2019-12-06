Виктория Синицина и Никита Кацалапов: Расстроились от полученных уровней - Советский спорт
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06 декабря 2019 23:42Фигурное катаниеКиреева Ксения

Виктория Синицина и Никита Кацалапов: Расстроились от полученных уровней

После выступления в финале Гран-при российский дуэт рассказал о своих впечатлениях от проката.

Никита: - Я сделал помарку на твиззле в параллельной дорожке, устоял, доделал дальше, понимал, что дорожка скорее всего по уровню слетит, но ни в коем случае это не подкосило, отлично доехали до конца программы, с удовольствием. Посмотрели потом оценки, расстроились. Ну ладно оценки, но посмотрели уровни - вот от них расстроились, потому что по всем элементам кроме твиззлов и поддержки получили очень все плохо. Сейчас небольшое недопонимание и расстройство присутствует.

- Часто говорят, что чтобы не придирались, нужно кататься так, чтобы не было повода.
- Абсолютно точно. Так и будем делать завтра, не смотря ни на что, мы через многое проходили и нас ничем не сломать.

- То, что здесь в Турине - шесть лучших пар, создает давление?
Виктория: - На самом деле атмосфера очень крутая, соревновательная. Все шесть пар, как входят в зал, сразу бьются, это очень мотивирует.
Никита: - Все, кто сейчас входят в топ-10 лучших пар мира, вся десятка, все пары уникальные. Может мы считаемся старичками, но сил полно, мы бьемся, нам это добавляет радости. Поглядываем на юниоров, которые очень хорошо катаются, показывают крутые элементы и нас догоняют.

- Ваш тренер Александр Жулин на этой арене выигрывал золото с дуэтом Навка-Костомаров на Олимпиаде в 2006-м. Он делился с вами воспоминаниями?
- Он делился с нами и много что говорил, но мы вам не можем рассказать, ведь это его история. Но мы видели, что когда он приезжал сюда, на арену, был такой очень одухотворенный и воодушевленный.

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