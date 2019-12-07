Илья Авербух: Абсолютно уверен, что борьба в финале Гран-при не закончена Призер Олимпийских игр Илья Авербух оценили выступление Алены Косторной в короткой программе финала серии Гран-при.

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- У Косторной предварительно был самый лучший результат в короткой программе, и она большая умница, что держит такую планку.

Но я абсолютно уверен, что борьба в Финале Гран-при не закончена, все девочки еще в конкурентной борьбе, - цитирует Авербуха «РИА Новости».

Напомним, что Косторная получила от судей за короткую программу 85,45 балла, обновив собственный мировой рекорд, установленный на этапе Гран-при в Японии. Второе место после короткой программы с результатом 79,60 балла занимает Алина Загитова. Замыкает тройку лучших еще одна россиянка Анна Щербакова, получившая за свой прокат 78,27 балла.