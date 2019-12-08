Алена Косторная: Каждая из нас - отдельная личность Победительница финала Гран-при поделилась эмоциями по окончании соревнований.

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- Во-первых, я очень рада, что получилось все, что задумывала. Я не думала о том, какое место занимала после короткой программы, просто выходила и делала. Когда идет прыжковая часть программы, я не особо обращаю внимания на то, что происходит вокруг, а когда прыжки заканчиваются, то смотрю на зрителей и слышу, как они меня поддерживают.

- Это ваш первый сезон на взрослом уровне. Что стало самым тяжелым и что самым радостным?

- Самое тяжелое - собираться на произвольную. На всех соревнованиях вообще трудно выходить из режима комфорта. А самое радостное, что за счет этих соревнований я смогла побывать в большом количестве новых стран. Для меня этот сезон самый неожиданный, потому что я выучила новый элемент и смогла сразу исполнить его на соревнованиях.

- Каждая из вашей группы побеждала на двух из шести этапах Гран-при. И вот теперь в финале вы встретились все вместе. Думали о победе?

- Вообще на каждое соревнование я еду не думая о месте, хочется просто откатать программу чисто и получить удовольствие.

- Фанаты уже придумали аббревиатуру для вас - ТЩК - Трусова, Щербакова и Косторная. Стоит ли перенести букву К вперед, раз Косторная выиграла финал Гран-при?

- ТЩК? Да без разницы, можно и так оставить, раз привыкли. Но вообще каждая из нас - отдельная личность.