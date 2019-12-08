Алина Загитова – о своем состоянии: Я очень расстроена. Сложно говорить - Советский спорт
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08 декабря 2019 18:44Фигурное катаниеГичунцев Артур

Алина Загитова – о своем состоянии: Я очень расстроена. Сложно говорить

Ранее 17-летняя спортсменка отказалась от участия в показательных выступлениях.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своем состоянии после падения во время произвольной программы в финале Гран-при, проходящего в Турине (Италия).

«Я очень расстроена, что не смогла выступать на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Сложно говорить. Огромное спасибо вам за поддержку и веру в меня», – цитирует Загитову Sport24.ru.

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