Алина Загитова – о своем состоянии: Я очень расстроена. Сложно говорить

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своем состоянии после падения во время произвольной программы в финале Гран-при, проходящего в Турине (Италия).
«Я очень расстроена, что не смогла выступать на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Сложно говорить. Огромное спасибо вам за поддержку и веру в меня», – цитирует Загитову Sport24.ru.
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