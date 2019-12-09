Загитова обратилась к болельщикам: Для меня ваша любовь – дороже золота Ранее 17-летняя спортсменка отказалась от участия в показательных прокатах из-за травмы.

Россиянка Алина Загитова поделилась эмоциями после окончания Гран-при по фигурному катанию, который прошел в итальянском Турине.

Напомним, Загитова во время выступления в произвольной программе получила повреждение при падении с акселя. В конечном итоге, она получила 205,23 балла и заняла шестое место.

«Вот и закончился финал Гран-при. Не все получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире. Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты «АLINA» и российские флаги – это невероятно. Я слышала всех вас. Для меня ваша любовь – дороже золота. Вы лучшие, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперед.

И мое большое спасибо тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову, а также моей семье», – написала Загитова в соцсети.